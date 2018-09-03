Петербургская митрополия сообщила о похоронах добровольца на Волковском кладбище

Он решил стать контрактником еще до объявления частичной мобилизации.

Информационное агентство Санкт-Петербургской митрополии Русской Православной церкви сообщило о похоронах мужчины, который участвовал в "специальной военной операции" в качестве добровольца. Артему было 40 лет.

Петербуржца похоронили 12 октября на Волковском кладбище. Протоиерей Фрунзенского округа Алексей Исаеев совершил панихиду по погибшему. На похоронах присутствовали сотрудники районной администрации, военный комиссар города, близкие и родственники добровольца.

После богослужения прошла церемония прощания и погребения. Воину Артемию были отданы воинские почести тремя холостыми выстрелами. Рота почетного караула прошла парадным маршем по центральной аллее под оркестр.

Петербуржец проживал на территории Фрунзенского района. Еще до объявления частичной мобилизации поступил добровольцев на контрактную службу. Погиб 25 сентября во время боевых действий в Харьковской области, сообщила митрополия.

Фото: ИА "Живая вода"