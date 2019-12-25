Петербургская компания представила новую линейку кнопочных телефонов. Она может не прижиться на рынке

От идеи вывести на рынок свои телефоны отказался даже "Яндекс".

Компания "Марвел-Дистрибуция", которая является одним из крупнейших в России дистрибуторов компьютерной техники и электроники, представила на рынке новую линейку кнопочных телефонов под собственным брендом F+. Об этом сообщил "РБК".

Сотрудники компании уверены, что спрос на кнопочные телефоны никогда не упадет, а наоборот, может вырасти: такими телефонами пользуются пожилые люди, дети и даже госслужащие и топ-менеджеры, у которых, как правило, "рабочий" телефон именно кнопочный. Однако в "Марвел" понимают риски — бренд новый, потребитель может побояться покупать. Однако с рынка ушел бренд "Fly" и дистрибутор планирует занять освободившееся место.

Продажа телефонов уже началась. Планируется, что в год будут реализовывать 500 тысяч сотовых.

Ранее мы писали, что испанский оперный певец Пласидо Доминго приехал в Петербург с концертом.

Фото: marvel.ru