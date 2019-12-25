"Бутса" вышла в плей-офф чемпионата России по мини-футболу с первого места

Петербурженки выиграли оба матча группового этапа на турнире в Сочи.

Женская команда "Бутса" из Петербурга успешно начала выступление на чемпионате России по мини-футболу в формате 7х7. Турнир проходит в Сочи, в нем участвуют 24 коллектива из 18 регионов страны.

В первый соревновательный день петербурженки провели 2 матча группового этапа и в обоих одержали победы. Сначала они обыграли "Аксинью" из Волгоградской области со счетом 2:0, а затем взяли верх над подмосковным "Фоксболлом" — 2:1.

По итогам группового этапа "Бутса" заняла первое место и напрямую вышла в 1/8 финала. Сегодня на чемпионате начинаются матчи плей-офф.

Имя чемпиона России станет известно в воскресенье.

Фото: Российский футбольный союз