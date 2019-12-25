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Петербург занял второе место в стране по предлагаемым зарплатам в мае
Сегодня, 11:01
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kraratau27

Петербург занял второе место в стране по предлагаемым зарплатам в мае

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Высокую оплату труда в городе предлагают программистам и разработчикам.

Петербург вошёл в топ-5 городов России с самыми высокими зарплатными предложениями в мае. Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в пресс-службе "SuperJob". 

Так, высокую оплату труда в Петербурге предлагают программистам и разработчикам. В городе по-прежнему сохраняется высокий спрос на специалистов в IT сфере. 

Отмечается, что заработная плата продолжает расти, опережая инфляцию. В апреле 2021 года зарплатные предложения от работодателей в сфере информационных технологий выросли на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прирост связан с тем, что IT-специалистов не только трудно найти, но и сложно удержать. Поскольку дизайнеры, разработчики и программисты легко находят себе место в новом проекте. 

На первом месте в рейтинге расположилась Москва, за ней Петербург. Третье место занял Волгоград, на четвёртом месте находится Воронеж. И закрывает топ-5 городов с самыми высокими предложениями зарплаты Екатеринбург. 

Напомним, что стало известно, какие вакансии в Петербурге востребованы в малом и среднем бизнесе. 

Фото: pixabay.com 

Теги: superjob, вакансии, зарплаты
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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