В Петербурге снесли павильон с рыбой и выпечкой

Кроме того, вне закона оказалась экскурсионная тумба.

Сотрудники Смольного обнаружили торговый павильон с рыбой и павильон по продаже выпечки, кофе и чая, которые занимали территорию незаконны. Участки пришлось освободить.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел рейд и пресек продажу товаров в неустановленных местах. Одной из "точек" стал павильон по реализации продуктов питания и рыбной продукции на Торфяной дороге. Он занимал площадь 10 квадратных метров. Ранее по земельному участку был заключен договор, но в ноябре 2019 он прекратил свое действие из-за задолженности по внесению платы за аренду. Долг перед городом составил более 3,5 млн рублей.

Землепользователь знал о том, что нужно освободить территорию, однако этого не сделал. В итоге его могут привлечь к уголовной ответственности за "самовольное размещение (установку) и перемещение элемента благоустройства".

Также незаконно занимали землю автоприцеп с выпечкой на набережной канала Грибоедова и экскурсионная тумба на Невском проспекте около дома 20.

Фото: gov.spb.ru