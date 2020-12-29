За прошедший год в Петербурге почти на 9% увеличили экспорт несырьевой неэнергетической продукции

Больше всего увеличились темпы роста экспорта специализированных судов.

В пятницу, 22 января, Смольный подвел итоги 10 месяцев 2020 года и сообщил, что Петербург занял второе место среди регионов России по объему несырьевого неэнергетического экспорта.

Так, объемы несырьевого неэнергетического экспорта в городе выросли почти на 9%. Больше всего рост зафиксировали в экспорте экспорта специализированных судов, автомобильных кузовов и запчастей, а также фармацевтической продукции. По мнению вице-губернатора Евгения Елина, развитие экспорта – одна из самых важных задач для Северной столицы.

В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" к 2030 году чиновники планируют увеличить объем экспорта на 70%.

Ранее мы писали, что Петербург и ОСК подписали соглашение о взаимодействии.

Фото: Piter.TV