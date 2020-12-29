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Петербург и ОСК подписали соглашение о взаимодействии
Сегодня, 21:40
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smirenny

Петербург и ОСК подписали соглашение о взаимодействии

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Губернатор Петербурга напомнил, что из более чем 40 предприятий судостроительной отрасли 12 входят в состав ОСК.

Смольный и Объединенная судостроительная корпорация договорились повышать конкурентоспособность российского судостроения. Соглашение было подписано в пятницу, 22 января. Свои подписи поставили губернатор Александр Беглов и генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

Градоначальник во время встречи отметил, что на долю судостроения приходится 20% от всей промышленной продукции, которая выпускается в Петербурге. По мнению Беглова, научный и образовательный потенциал города может способствовать созданию в судостроительной отрасли высокопроизводительных рабочих мест. Рахманов согласился с губернатором и отметил, что соглашение поможет в реализации многих совместных проектов. Так, к примеру, благодаря поддержке городского правительства на Северной верфи завершат строительство современного эллинга.

Ранее мы писали, что Ирина Бабюк стала главой имущественного блока ОСК.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: объединенная судостроительная корпорация, оск петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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