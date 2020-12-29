Ирина Бабюк стала главой имущественного блока ОСК

В 2018 году Ирина Бабюк покинула пост главы комитета по инвестициям.

В пятницу, 15 января, бывший председатель комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк возглавила имущественный блок Объединенной судостроительной корпорации, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на Бабюк.

Экс-чиновница покинула Смольный в 2018 году, после чего перешла на должность советника президента ОСК. Туда ее пригласил назначенный председателем совета директоров корпорации бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Бабюк начнет работу в новой должности с понедельника. Отметим, что в Смольном она работала с 2012 года.

Ранее мы писали, что ОСК проведет инвентаризацию имущества четырех своих заводов.

Фото: aoosk.ru