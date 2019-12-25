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Петербург получил очередную партию вакцины от коронавируса
Сегодня, 21:58
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smirenny

Петербург получил очередную партию вакцины от коронавируса

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В ближайшее время партию развезут по прививочным пунктам.

В среду, 10 февраля, в Петербург привезли новую партию вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

На этот раз город получил 62,9 тысяч доз. В скором времени из развезут по прививочным пунктам. Напомним, что на данный момент в Петербурге работают 111 пунктов вакцинации. Специалисты утверждают, что первую прививку поставили более 126 тысяч горожан, а полный курс прошли уже 27 тысяч человек.

Напомним, что переболевших коронавирусом петербуржцев отправят в санатории.

Ранее мы писали, что Смольный отменяет часть коронавирусных ограничений с 12 февраля.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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