Петербург переходит на "бережливое" управление охраной объектов культурного наследия

В проект "Эффективный регион" собираются вовлечь все органы государственной власти.

В Петербурге начали внедрять технологии "бережливого производства" в области охраны объектов культурного наследия. КГИОП подключился к программе "Эффективный регион", которая реализуется при поддержке корпорации "Росатом".

В пресс-службе Смольного отметили, что ведомство работает над тем, чтобы создать условия для активного внедрения технологий бережливого управления, проводит инвентаризацию и анализирует реализуемые процессы. Подход может повлиять на темпы развития реставрационной отрасли Петербурга и сохранить его исторический облик. По словам главы КГИОП Сергея Макарова, необходимо учитывать уникального каждого объекта и его историческую значимость.

На данный момент технологии бережливого управления внедряются в 21 социально-значимую отрасль города.

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Фото: Piter.tv