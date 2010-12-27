Петербург и Сеул подписали соглашение о самом масштабном сотрудничестве

Вице-губернатор Сеула Рю Кён Ги и вице-губернатор Петербурга Игорь Албин подписали самое объемное за время сотрудничества соглашение о сотрудничестве двух городов.

В Сеуле в торжественной обстановке подписали соглашение о сотрудничестве между столицей Южной Кореи и Петербургом. Документ узаконили вице-губернаторо Сеула Рю Кён Ги и вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин. Проект взаимодействия рассчитан до 2021 года.

Заключенное в пятницу, 20 октября, соглашение стало самым крупным для Сеула из всех уже подписанных ранее. Албин отметил. Что Северная столица заинтересована в продвижении своей продукции на корейский рынок. Кроме того, он предложил местным компаниям рассмотреть возможность выхода на российский рынок с расположением производства в стране.

Также на встрече обсудили увеличение туристического потока и межвузовское сотрудничество. Также не обошлось и без темы подготовки городов к Кубкам мира по футболу.

Накануне Piter.tv сообщал, что Петербург и Пуссан подписали договор о сотрудничестве до 2021 года.