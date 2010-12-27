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Петербург и Пуссан подписали договор о сотрудничестве до 2021 года
Сегодня, 15:06
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Asyaromanenkova
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Петербург и Пуссан подписали договор о сотрудничестве до 2021 года

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Мэр города Пуссан Со Бён Су и вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин подписали план мероприятий по развитию сотрудничества двух городов.

В Южной Корее мэр города Пуссан Со Бён Су и вице-губернатор Петербурга Игорь Албин подписали план мероприятий по развитию сотрудничества двух городов. "Дорожная карта" включает в себя двадцать позиций. События посвящены экологии, культуре, транспорту и торговым отношениям.

Албин отметил, что план будет полезен для Пусана и Петербурга для наращивания сотрудничества. Он также добавил, что ему нравится подход его коллег: планируемые мероприятия оказываются реализуемыми и практичными.

В 2018 году Санкт-Петербург и Пусан отметят десятилетие партнерских отношений.

Теги: новости пусана , новости спб , пусан петербург
Категории: Новости СПб

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