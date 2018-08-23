Петербург и Саппоро объединятся против онкологии

Японский и российский города станут сотрудничать в борьбе с проблемами онкологии.

Губернатор Санкт-Петербурга и глава префектуры Хоккайдо обсудили взаимоотношения городов в сфере здравоохранения. Конкретные разработки будут проводится по вопросам онкологии. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Глава города на Неве отметил, что на данный момент несколько медиков из Японии проходят стажировку в НИИ имени Джанелидзе.

В ноябре этого года специалисты Института имени И.И. Джанелидзе планируют посетить Саппоро с ответным визитом. Кроме того, нашим специалистам интересно пообщаться с коллегами из Японии на тему детского здоровья заявил Георгий Полтавченко

Петербургские специалисты также заинтересованы в совместном развитии в сфере фармацевтики. Медики собираются перенять опыт иностранных коллег.

Мы знаем, что в Хоккайдо очень хорошо развита фармацевтическая промышленность. Наш завод Biocad хотел бы сотрудничать с коллегами из Саппоро в области создания препаратов против онкологических заболеваний резюмировал российский представитель

Отметим, что в Японии хорошо налажена система реабилитации после тяжелых заболеваний, в частности и онкологии. Еще одним преимуществом зарубежных экспертов является нейрохирургия.

Фото: Instagram/Андрей Кибитов