Петербург и Саппоро объединятся против онкологии

Губернатор Санкт-Петербурга и глава префектуры Хоккайдо обсудили взаимоотношения городов в сфере здравоохранения. Конкретные разработки будут проводится по вопросам онкологии. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Глава города на Неве отметил, что на данный момент несколько медиков из Японии проходят стажировку в НИИ имени Джанелидзе.
В ноябре этого года специалисты Института имени И.И. Джанелидзе планируют посетить Саппоро с ответным визитом. Кроме того, нашим специалистам интересно пообщаться с коллегами из Японии на тему детского здоровья
заявил Георгий Полтавченко
Петербургские специалисты также заинтересованы в совместном развитии в сфере фармацевтики. Медики собираются перенять опыт иностранных коллег.
Мы знаем, что в Хоккайдо очень хорошо развита фармацевтическая промышленность. Наш завод Biocad хотел бы сотрудничать с коллегами из Саппоро в области создания препаратов против онкологических заболеваний
резюмировал российский представитель
Отметим, что в Японии хорошо налажена система реабилитации после тяжелых заболеваний, в частности и онкологии. Еще одним преимуществом зарубежных экспертов является нейрохирургия.
Фото: Instagram/Андрей Кибитов