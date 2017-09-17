Песков рассказал о сроках формирования нового правительства

Состав обновленного кабинета министров станет известен до начала экономического форума в Петербурге.

Состав обновленного кабинета министров станет известен до начала ПМЭФ 2018, который состоится 24-26 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Конечно, оно (правительство) уже должно быть сформировано, это уже по Конституции. Здесь нет регламента. Это все зависит от человека, чьей является администрация. Дмитрий Песков, пресс-секретарь презиндента.

Правительство России в соответствии с Конституцией ушло в отставку после инаугурации Владимира Путина. На пост премьер-министра президент предложил кандидатуру Дмитрия Медведева. Госдума 8 мая утвердила данную кандидатуру.

Глава правительства уже озвучил предложения по назначению вице-премьеров. Первым вице-премьером может стать Антон Силуанов (курирование финансово-экономического блока), вице-премьерами – Татьяна Голикова (социальный блок), Алексей Гордеев (агропромышленный комплекс), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (оборонно-промышленный комплекс), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата правительства).

Как сообщает РИА Новости, посты сохранят Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Денис Мантуров. При этом в новом кабмине не будет Михаила Абызова, Александра Ткачева и Максима Соколова.

Фото: Спутниково телевидение/ Вконтакте

