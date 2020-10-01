Новое правительство Бельгии во главе с Александером Де Кроо приведено к присяге

Главой МИД стала Софи Вильмес.

Новое федеральное правительство Бельгии во главе с премьер-министром Александером Де Кроо приведено к присяге. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства Belga.

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Напомним, что новая правящая коалиция состоит из семи политических партий всех направлений (включая социалистов и либералов). В правительстве ведомствами будут руководить 15 министров и пять государственных секретарей. На должность главы внешнеполитической инстанции назначена экс-премьер бывшего технического кабинета Софи Вильмес.

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Видео: VRT NWS