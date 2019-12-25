Первая группа врачей из Петербурга приехала на помощь петрозаводским медикам

Проживание для них будет предоставлено в санатории "Белые ключи".

В воскресенье, 29 ноября, стало известно о том, что первая группа петербургских врачей прибыла в Петрозаводск. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

В ближайшее время врачи из других регионов прибудут на помощь коллегам в ближайшие два дня. Медики будут выезжать на домашние вызовы из поликлиник №1 и №4.

Отмечается, что все медики будут проживать в санатории "Белые ночи".

Ранее мы сообщали о том, что число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге увеличилось на 9,2%.

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