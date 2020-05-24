Перестрелка произошла у ЖК «Ясный» на юге Москвы

В полиции ввели план "Перехват".

На юге Москвы на территории жилого комплекса "Ясный" произошла перестрелка. Очевидцы выложили ролик с места происшествия в сеть.

В правоохранительных органах сообщили, что в конфликте участвовало не менее восьми человек, пишет ТАСС. По предварительной информации огонь вели из травматических пистолетов и охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь". Данные о пострадавших уточняются.

Участников перестрелки разыскивают, в полиции ввели план "Перехват". Известно, что они скрылись на автомобилях Ford Focus и Toyota Capri.

UPD: по данным СМИ трех человек задержали

UPD 2: один человек пострадал

Видео: социальные сети