Перед матчем "Зенит"-"Арсенал" на журналистов телеканала "78" совершили нападение

В субботу, 4 августа съемочная группа телеканала "78" подверглась нападению перед матчем "Зенит"-"Арсенал".

В субботу, 4 августа перед матчем "Зенит"-"Арсенал" на съемочную группу телеканала "78" было совершено нападение. Неизвестные ударили спортивного журналиста и оператора во время шествия болельщиков.

Личность нападавших не установлена.

Оператор телеканала получил ссадины и ушиб, у спортивного корреспондента подозревают сотрясение головного мозга, он также получил ушибы.

Повреждено было и оборудование телеканала. Отмечается, что "78" вел прямую трансляцию с шествия болельщиков.

Пострадавшие намерены обратиться в полицию.