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Перед матчем "Зенит"-"Арсенал" на журналистов телеканала "78" совершили нападение
Сегодня, 17:00
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TretyakovaS
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Перед матчем "Зенит"-"Арсенал" на журналистов телеканала "78" совершили нападение

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В субботу, 4 августа съемочная группа телеканала "78" подверглась нападению перед матчем "Зенит"-"Арсенал".

В субботу, 4 августа перед матчем "Зенит"-"Арсенал" на съемочную группу телеканала "78" было совершено нападение. Неизвестные ударили спортивного журналиста и оператора во время шествия болельщиков.

Личность нападавших не установлена.

Оператор телеканала получил ссадины и ушиб, у спортивного корреспондента подозревают сотрясение головного мозга, он также получил ушибы.

Повреждено было и оборудование телеканала. Отмечается, что "78" вел прямую трансляцию с шествия болельщиков. 

Пострадавшие намерены обратиться в полицию. 

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Категории: Новости СПб

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