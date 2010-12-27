Перед матчем "Зенит"-"Арсенал" на журналистов телеканала "78" совершили нападение

В субботу, 4 августа перед матчем "Зенит"-"Арсенал" на съемочную группу телеканала "78" было совершено нападение. Неизвестные ударили спортивного журналиста и оператора во время шествия болельщиков.
Личность нападавших не установлена.
Оператор телеканала получил ссадины и ушиб, у спортивного корреспондента подозревают сотрясение головного мозга, он также получил ушибы.
Повреждено было и оборудование телеканала. Отмечается, что "78" вел прямую трансляцию с шествия болельщиков.
Пострадавшие намерены обратиться в полицию.