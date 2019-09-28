Перед Русским музеем появилась шоколадная копия картины Репина

Необычное событие приурочено к выставке к 175-летию со дня рождения художника.

Днем в субботу, 28 сентября, перед Михайловским дворцом появилась настоящая "шоколадная" картина. Трехметровая реплика повторяет картину Ильи Репина "Какой простор!". Полотно, собранное из четырех тысяч шоколадных конфет "Счастье", запечатлел мобильный корреспондент Piter.TV.

Известно, что официальное открытие картины состоится в 14:00. Попробовать "Счастье" на вкус и взять с собой конфету-составляющую произведения смогут все пришедшие зрители.

Отметим, что акция приурочена к открытию выставки "И.Е. Репин. К 175-летию со дня рождения", которая откроется в корпусе Бенуа уже 3 октября.

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Фото, видео: Piter.TV