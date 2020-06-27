Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Больше всего случае зафиксировано в Москве, Подмосковье и Ханты-Мансийском АО.

ИЦК сообщает, что за сутки в России выявили еще 6 852 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией во всех регионах страны. У 30% заболевание протекает бессимптомно. .

По регионам России новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 750

2. Московская область 366

3. Ханты-Мансийский АО 280

4. Иркутская область 237

5. Санкт-Петербург 224

6. Свердловская область 216

7. Нижегородская область 214

8. Воронежская область 190

9. Челябинская область 158

10. Ямало-Ненецкий АО 147

11. Красноярский край 145

12. Республика Тыва 128

13. Архангельская область 118

14. Ростовская область 116

15. Саратовская область 112

16. Ульяновская область 109

17. Новосибирская область 105

18. Ставропольский край 104

19. Волгоградская область 102

20. Мурманская область 90

21. Карачаево-Черкесская Республика 84

22. Приморский край 83

23. Хабаровский край 79

24. Тульская область 78

25. Алтайский край 77

26. Республика Дагестан 75

27. Пензенская область 75

28. Омская область 75

29. Ивановская область 74

30. Белгородская область 70

31. Брянская область 70

32. Курская область 65

33. Республика Коми 65

34. Оренбургская область 63

35. Забайкальский край 62

36. Республика Саха (Якутия) 62

37. Кабардино-Балкарская Республика 60

38. Самарская область 59

39. Тюменская область 59

40. Краснодарский край 58

41. Томская область 58

42. Республика Бурятия 56

43. Чувашская Республика 55

44. Пермский край 55

45. Владимирская область 54

46. Тверская область 52

47. Ленинградская область 51

48. Республика Башкортостан 49

49. Калужская область 46

50. Псковская область 45

51. Тамбовская область 44

52. Ярославская область 44

53. Республика Карелия 44

54. Новгородская область 44

55. Республика Мордовия 44

56. Кемеровская область 44

57. Камчатский край 44

58. Рязанская область 42

59. Республика Татарстан 41

60. Кировская область 41

61. Липецкая область 40

62. Смоленская область 40

63. Республика Горный Алтай 39

64. Орловская область 38

65. Амурская область 38

66. Республика Хакасия 36

67. Астраханская область 35

68. Республика Адыгея 34

69. Республика Ингушетия 32

70. Республика Калмыкия 32

71. Республика Марий Эл 31

72. Республика Северная Осетия 25

73. Костромская область 24

74. Удмуртская Республика 23

75. Курганская область 21

76. Вологодская область 20

77. Калининградская область 19

78. Сахалинская область 19

79. Магаданская область 15

80. Чеченская Республика 13

81. Ненецкий автономный округ 6

82. Республика Крым 6

83. Еврейская АО 4

84. г. Севастополь 3

85. Чукотский АО 2

За весь период пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 627 646 случаев случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. От болезни излечилось 393 352 больных, скончалось - 8 969 человек.

Видео: kremlin.ru