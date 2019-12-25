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Пенсионера из Новой Слободы ищут в лесу больше недели
Сегодня, 15:39
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Пенсионера из Новой Слободы ищут в лесу больше недели

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70-летний мужчина пропал без вести в Лодейнопольском районе 17 мая.

Дежурные бригады поисково-спасательного отряда Лодейного Поля и волонтеры продолжают поиски пропавшего жителя Деревни Новая Слобода в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Дудкин Александр Григорьевич, 1950 года рождения, покинул дом 17 мая, не взяв с собой мобильный телефон, и исчез в неизвестном направлении. Помимо отсутствия связи тревожные опасения внушает тот факт, что 70-летний мужчина ушел на улицу в футболке и джинсах - без куртки или иной теплой верхней одежды. 

Спасатели и поисковики прочесывают окрестности деревни, особое внимание уделяя лесному массиву, но никаких следов пропавшего не обнаружено и спустя восемь дней с момента исчезновения. Очевидцы или свидетели, располагающие любой полезной информацией относительно местонахождения Дудкина Александра, могут связаться со спасателями или волонтерами по телефонам в ориентировке. 

Теги: ленобласть, лизаалерт, поисковая операция, пропал без вести
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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