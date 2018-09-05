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Павел Глоба: «Мы будем жить в другом мире»

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Знаменитый астролог предсказал глобальные перемены в мировом устройстве. По словам Павла Глобы, это произойдет в 2020 или 2021 году, когда подойдет к концу 20-летний астрологический цикл. Он будет ознаменован соединением Юпитера с Сатурном. Такое явление, при котором сходятся два гиганта Солнечной системы, происходит каждые 20 лет и, как показывает история, часто приносит изменения в политической и экономической жизни страны.

Павел Глоба, астролог:

"Соединение Юпитера с Сатурном случается раз в 20 лет. Последний раз это было в 2000 году в мае, когда были обозначены реальные политические и экономические тренды: у нас это приход В.В. Путина, в Америке - неоконсерваторы, борьба за ресурсы. Перемены будут, видимо, это будет связано с новой технологической революцией - то, о чем сейчас говорят многие вплоть до Илона Маска. Начало этому будет положено событиями конца 2020-го, 2021-го или 2022 года. Тогда мы будем жить в совершенно другом мире"

Теги: павел глоба
Категории: Лента новостей

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