Павел Глоба: «Мы будем жить в другом мире»

Павел Глоба, астролог:

"Соединение Юпитера с Сатурном случается раз в 20 лет. Последний раз это было в 2000 году в мае, когда были обозначены реальные политические и экономические тренды: у нас это приход В.В. Путина, в Америке - неоконсерваторы, борьба за ресурсы. Перемены будут, видимо, это будет связано с новой технологической революцией - то, о чем сейчас говорят многие вплоть до Илона Маска. Начало этому будет положено событиями конца 2020-го, 2021-го или 2022 года. Тогда мы будем жить в совершенно другом мире"