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В Пушкине в ДТП попал автобус с пассажирами
Сегодня, 12:29
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Shdaria
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В Пушкине в ДТП попал автобус с пассажирами

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В Петербурге произошла авария, в которой пострадали пассажиры автобуса.

В Петербурге утром 8 декабря произошла авария на Перекрестке Конюшенной и Средней улиц. В результате ДТП пострадали ребенок и двое взрослых. Автобус ПАЗ столкнулся с "Мерседесом".

В управлении ГИБДД сообщают, что ДТП произошло в 8.30 утра на перекрестке Конюшенной и Средней улиц в Пушкине. В момент столкновения в маршрутке упали пассажиры, в результате чего не обошлось без медицинской помощи. Она понадобилась девятилетнему мальчику и 53-летней петербурженке. Также 56-летний пассажир получил серьезные травмы. По факту аварии проводится проверка.
 
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Теги: дтп спб , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: ДТП Лента новостей Происшествия Новости СПб

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