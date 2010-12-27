В Пушкине в ДТП попал автобус с пассажирами

В Петербурге произошла авария, в которой пострадали пассажиры автобуса.

В Петербурге утром 8 декабря произошла авария на Перекрестке Конюшенной и Средней улиц. В результате ДТП пострадали ребенок и двое взрослых. Автобус ПАЗ столкнулся с "Мерседесом".

В управлении ГИБДД сообщают, что ДТП произошло в 8.30 утра на перекрестке Конюшенной и Средней улиц в Пушкине. В момент столкновения в маршрутке упали пассажиры, в результате чего не обошлось без медицинской помощи. Она понадобилась девятилетнему мальчику и 53-летней петербурженке. Также 56-летний пассажир получил серьезные травмы. По факту аварии проводится проверка.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург