Эрдоган может представить парламенту мандат на отправку войск в Ливию

Голосование по данной теме может пройти 2 января.

Реджеп Тайип Эрдоган решил отправить войска в Ливию. Его Партия справедливости и развития планирует 30 декабря направить на рассмотрение парламента мандат на отправку военных. Об этом сообщило в субботу Anadolu Ajans.

Источник в партии Эрдогана предположил, что голосование по данной теме может пройти в четверг, 2 января. Ранее ожидалось, что мандат может быть утвержден парламентариями либо 7, либо 8 января, после возвращения с каникул.

Военные могут отправиться в страну уже в начале 2020 года.

Видео: YouTube / Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME