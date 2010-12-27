Новый парк в Приморском районе откроется в 2021 году

Он обойдётся городу в 1,1 млрд рублей.

Профильный комитет администрации Петербурга объявил конкурс на строительство нового парка на пересечении Камышовой и Яхтенной улиц Приморского района. Реализация проекта займёт 2,5 года и обойдётся городу в 1,1 млрд рублей, сообщили "Невские новости".

С севера и северо-востока территория нового парка будет граничить с трассой ЗСД и проектируемым проездом № 1, с запада — с рекой Глухаркой, с юга и юго-востока — с Восточным каналом Юнтоловской дачи.

В парке разместят игровой и спортивный комплексы, домик-лабиринт, тренажёры и гимнастическую скамью. Также садоводы высадят в нём новые деревья и кустарники.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что проект благоустройства Шуваловского сквера будет готов в этом году.

Фото: Википедия