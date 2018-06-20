Парижане вышли на улицу, чтобы помолиться о Нотр-Дам-де-Пари

В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция.

В социальных сетях опубликовали ролик с рекцией парижан на пожар в Соборе Парижской Богоматери. Сотни жителей вышли на улицу, чтобы помолиться. Люди массово поют "Ave Maria", смотря на горящий памятник культуры и символ Франции.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция. На месте работают пожарные. По предварительной информации никто из людей не пострадал. По мнению некоторых экпертов, здание может быть полностью уничтожено.

Видео: Twitter