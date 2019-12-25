Памятную дату "День начала работы Дороги Победы" утвердили в Ленобласти

Дорога Победы действовала с 5 февраля 1943-го по 10 марта 1944 года.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области утвердили новую памятную дату в региональном календаре накануне, 26 октября. Теперь 5 февраля жители региона будут отмечать "День начала работы Дороги Победы". Об этом сообщили "Невские новости".

Дорога Победы была временной железнодорожной линией маршрута Поляны – Шлиссельбург, которая действовала с 5 февраля 1943-го по 10 марта 1944 года и служила для доставки грузов в Ленинград, сыграв огромную роль в обороне и снятии блокады города.

Изменения внесут в региональный закон "О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области".

Фото:Вконтакте / Законодательное собрание Ленинградской области