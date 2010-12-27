В Петербурге за жизнь мужчины, который упал с дома в Купчино, борются врачи

В Петербурге 26-летний упал с дома в Купчино, находясь в алкогольном опьянении.

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина упал с многоэтажного дома В Купчино. Обнаружили пострадавшего на улице Бухарестской. Теперь врачи стараются спасти жизнь мужчине.

АН "Оперативное прикрытие" сообщает, что пострадавший оказался 26-летним мужчиной, накануне его госпитализировали. На месте петербургские врачи установили у него следующие травмы: закрытую черепно-мозговую травму, переломы и кататравму. Кроме того, мужчина находился в состоянии шока.

Стоит отметить, что пострадавший был в алкогольном опьянении. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.