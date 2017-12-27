Сила притяжения: петербуржец примерз к асфальту пятой точкой

В Петербурге мужчина в нетрезвом состоянии примерз к асфальту.

Жительница Санкт-Петербурга поделилась рассказом в сети о том, как спасла мужчину, который примерз пятой точкой к асфальту. Об этом сообщает "Росбалт".

По словам женщины, утром приблизительно в 07.15 на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа обнаружила мужчину, который сидел со спущенными штанами и без обуви, однако в куртке и шапке. Также спасительница отмечает, что мужчина был явно пьян и не мог самостоятельно встать. В результате девушка решила вызвать "скорую помощь".

На место прибыли врачи и госпитализировали примерзшего. Стоит отметить, что утром в Петербурге температура воздуха была около минус 10 градусов.