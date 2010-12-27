Отобранный в детском саду Приморского района пистолет оказался игрушкой

Отобранный у воспитанника детского сада в Приморском районе пистоле оказался дорогостоящей игрушкой. Кроме того, в оружии не было даже пластмассовых пулек.

Воспитательница детского сада в Приморском районе приняла за настоящее оружие очень хорошо сделанную игрушку. Как ранее Piter.tv передавал, что на Комендантском проспекте ребенок пришел в детский сад с настоящим пистолетом. Однако это оказалось неправдой.

Родители ребенка во время разъяснительной беседы рассказали, что это игрушка. К тому же не самая дешевая – 11 тысяч рублей.

Так как за игрушкой приехали специалисты правоохранительных органов, то пистолет прошел все необходимые проверки. Его даже отправили на экспертизу, сообщает детский омбудсмен Светлана Агапитова. В отделе по делам несовершеннолетних рассказали, что игрушка была не заряжена. Так что не несла никакой угрозы для детей.