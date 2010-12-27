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Отец разбил лицо школьнику, поссорившемуся с его сыновьями
Сегодня, 21:17
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Rybka123

Отец разбил лицо школьнику, поссорившемуся с его сыновьями

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Пострадавшему досталось и от сестры мальчиков.

Петербуржцы рассказали в социальных сетях о конфликте 12-летнего ребенка с семьей киргизцев, в ходе которого мальчику разбили лицо. История была опубликован в группе "Признавашки Петербург".

Как стало известно, 14 августа на детской площадке Красном Селе, расположенной во дворе дома 42 на Геологической улице Василий С. играл с двумя десятилетними сыновьями Назира Рахмановича Б. В один момент между детьми завязалась ссора, после которой к 12-летнему мальчику подошла 16-летняя сестра братьев и начала его душить. После этого к школьнику подошел отец семейства и ударил его в лицо.

Василия госпитализировали в больницу, где у него сняли побои и оставили на лечение. Родители мальчика написали заявление в полицию. 

Ужасающий, вопиющий случай человеческой агрессии и бесчинства со стороны взрослого человека в адрес малолетнего ребенка,
- написал автор поста, сопроводив текст снимками мальчика.

Фото: "Признавашки Петербрург"

Теги:
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 21:27

Чурка совсем приуел. 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 21:29

Я согласен приуели, на уй их отсюда. 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 21:32

Это ПИПЕЦ какой то, папашу киргиза башкой об стенку так, чтобы мозги вытекли и и 16 летку об качель дэбилку малолетнюю.

 

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Аноним
Сегодня 21:34

Мигранты оуели!!!! 

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