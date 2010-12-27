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Жителя Кронштадта подозревают в многолетнем изнасиловании мальчика
Сегодня, 16:16
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Alena_Zinovieva
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Жителя Кронштадта подозревают в многолетнем изнасиловании мальчика

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Женщина сообщила, что ее супруг насиловал сына с 2014 по 2016 год.

Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Кронштадта, которого подозревают в многолетнем изнасиловании мальчика. Заявление в полицию подала супруга обвиняемого и мать ребенка. Об этом сообщают "Невские новости".

Мужчина свою вину не признал. Он утверждает, что жена его оклеветала. Накануне супруги поругались, и таким образом женщина могла отомстить своему суженному. Она заявила, что сожитель насиловал ее сына с 2014 по 2016 год.

В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах дела. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на Гражданском задержаны преступники, прокатившие охранника АЗС на капоте авто.

Фото: pixabay.com

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Теги: задержание , насилие , педофил
Категории: Новости СПб Лента новостей

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