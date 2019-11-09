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Отца скандальной стритрейсерши Багдасарян лишили гражданства

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Девушка была одной из участниц резонансных "гонок на Gelandewagen".

Эльмара Багдасарян - отца скандальной стритрейсерши Мары Багдасарян лишили российского гражданства. Об этом сообщил  адвокат Давид Кемулария.

По его словам, МВД сообщило Багдасаряну о результатах проверки, в ходе которой было установлено, что гражданство он получил  с нарушением установленного порядка. В ведомстве ему посоветовали получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и обратиться с заявлением о приеме на гражданство.

Кемулария считает решение министерства незаконным, так как Багдасарян проживал в РФ до 1991 года и получил паспорт автоматически. Следовательно, просто так забрать документ у него нельзя. 

Видео: Питер ТВ 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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