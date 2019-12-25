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От гриппа привились более 1,7 млн жителей Петербурга
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От гриппа привились более 1,7 млн жителей Петербурга

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В городе прививают тремя вакцинами: для взрослых, для детей и для беременных.

Прививки от гриппа сделали более 1,7 петербуржцев. Об этом 14 октября рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

В городе прививают тремя вакцинами: для взрослых, для детей и для беременных. В октябре медучреждения получили партию вакцины для взрослого населения в количестве 378 тысяч доз.

В 14 районах города работают 42 передвижных прививочных пункта. Больше всего прививаются в Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Калининском и Московском районах. 

Фото: piter.tv
 

Теги: вакцина, грипп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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