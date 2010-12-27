Голоса протеста: кто из артистов выступал на российских митингах

Piter.TV рассказывает о пяти самых громких акциях с участием певцов.

За последние 28 лет в России прошли десятки митингов и акций протеста. Piter.TV рассказывает о пяти самых громких с участием российских артистов.

18 августа 1991 года в Москве начался августовский путч. Спустя четыре дня, 22 августа, у Белого дома состоялся многотысячный митинг, на котором первый президент РФ Борис Ельцин представил новый флаг страны и провозгласил победу демократических сил. Тогда же прошел концерт "Рок на баррикадах". В течение трех часов артисты группы "Алиса", "Машина времени", "Черный обелиск" и других выступали перед защитниками Белого дома. Численность этого митинга превысила 50 тысяч человек.

Митинг в поддержку НТВ на Пушкинской площади оказался не менее масштабным. После того как телеканал отказался поддерживать кандидатов на парламентских выборах 1999 года и президентских выборах 2000 года, против холдинга "Медиа-мост" возбудили уголовное дело. Журналисты начали массово уходить из компании. 3 апреля 2011 года состоялось собрание акционеров НТВ, на котором решили сменить руководство телеканала.

31 марта 2001 года на Пушкинской площади прошел митинг-концерт в защиту телекомпании. По разным данным, в нем приняли участие от 8 до 20 тысяч человек. На сцену вышли десятки артистов. В их числе оказались Людмила Гурченко, Валерий Сюткин, Тамара Гвертцетели, Сосо Павлиашвили, а также группы "Ногу свело", "Несчастный случай", "ЛЮБЭ" и другие.

12 июня 2012 года на проспекте Академика Сахарова состоялся митинг "За свободную Россию". Он собрал более 18 тысяч человек и был посвящен результатам прошедших думских и президентских выборов. Акция протеста завершилась концертом, в котором приняли участие известные рок- и панк-группы. Самое длинное выступление было у музыканта Noize MC (27 минут). Кроме того, для митингующих выступали Louna, группа "Алиби", "Аркадий Коц", Глеб Самойлов & The Matrixx.

6 сентября 2013 года на проспекте Академика Сахарова состоялся митинг-концерт в поддержку кандидата в мэры Москвы Алексея Навального. Не смотря на то, что весь день шел дождь, на улице собрались около 15 тысяч человек. Из трех часов концерта, музыке было отведено чуть более двух часов. Поддержать кандидата решили артисты группы Motorama, "Ляпис Трубецкой", "Несчастный случай", "Каста" и другие.

В июне 2019 года по всей России разлетелось громкое дело о задержании журналиста Ивана Голунова. Его обвинили в сбыте и хранении наркотиков. Сам Голунов свою вину отрицал и связывал свое задержание с профессиональной деятельностью. В поддержку журналиста прошла масса митингов и одиночных пикетов. 12 июня телеканал "Дождь" провел концерт, на котором выступила группа "Порнофильмы", рэпер Face и "Машина времени". Причастность Голунова к этому делу так и не смогли доказать. С журналиста сняли все обвинения и отпустили на свободу.

Фото: Википедия, скришот YouTube, pixabay.com