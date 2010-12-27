Евгений Ефимов надеется получить помилование за дело о подготовке теракта в Казанском соборе

Юноша не решился обжаловать постановление суда, но обратится к комиссии по вопросам помилования.

Адвокат петербуржца Евгения Ефимова отметил, что его клиент несобирается обжаловать решение суда, определившего ему наказание в виде лишения свободы. Молодой человек признан виновным в попытке организации теракта в Казанском соборе. Однако, юноша все же рассчитывает на помилование.

Защита не может идти против желания своего подзащитного, который принял решение не обжаловать приговор. В связи с деятельным раскаянием решение суда было достаточно гуманным добавил юрист

Напомним, что 18-летний Ефимов проведет в колонии строгого режима пять лет, а также выплатит штраф в размере ста тысяч рублей. Вину фигурант расследования признал.

Я бы хотел извиниться перед государством и петербуржцами за то, что хотел совершить такое диверсионных преступление. В СИЗО я понял, что все мои намерения были неверными и отказался от этих мыслей заявил Ефимов в рамках судебного процесса

Согласно российскому законодательству, осужденные могут подать ходатайство о помиловании. Заявления рассматривает комиссия при президенте.

Фото: Piter.tv