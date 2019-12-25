Осужденный к пожизненному сроку попросил взыскать с СИЗО-1 25 тысяч евро

Мужчина рассказал о событиях 13-летней давности.

Осужденный к пожизненному лишению свободы Сергей Свитайло потребовал взыскать с СИЗО-1 УФСИН России по Петербургу и области, территориального УФСИН и ФСИН России 25 тысяч евро в рублях за нарушение условий содержания под стражей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина утверждает, что в период с 2004-го по 2006-й года и частично в 2007-м году он содержался в условиях, которые не соответствуют статьям Европейской Конвенции по правам человека. Осужденный утверждает, что камеры были переполненными, тесными, не оборудованы системой вентиляции. Кроме ого, истец рассказал, что туалет не был разъединен с жилыми помещениями, в душе можно было находиться не более 15 минут и только раз в неделю. Эти и другие нарушения отрицательно сказались на его ментальном и физическом здоровье, считает истец. Также мужчина указал на грызунов и насекомых в камерах.

Свитайло просил выплатить ему компенсацию в 25 тыс. евро в рублях по курсы на день выплаты.

Из справки ФКУ СИЗО-1 следует, что мужчина содержался под стражей в камере на Арсенальной набережной, 7. Площадь помещения составляла 8 кв. метров. В нем были оконные блоки с форточкой для доступа свежего воздуха, а также проводилась круглосуточная вытяжная вентиляция. В камере была кровать, стол, шкаф для продуктов, вешалка для одежды, настенное зеркало, радиатор отопления, раковина для умывания. Никаких животных в камерах не было.

Отмечается, что истец обратился в суд лишь в 2020-м году, хотя события происходили в 2004-2007 годах, то есть более 13 лет назад. В данном случае невозможно предоставить часть доказательств за истечением срока давности и их уничтожением в связи с этим. Ответчик не может предоставить доказательства с камер, так как видео были стерты.

Так как истец указывал на то, что находился в камере один, то норма о 8 "квадратах" была соблюдена.

Колпинский районный суд не стал удовлетворять иск Сергея Свитайло.

Фото: kresty-sizo.ru