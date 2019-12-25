Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Петербурге до 5 июля

Причиной продления стала аномально жаркая погода.

В Петербурге оранжевый уровень погодной опасности продлили до 00:00 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Причиной продления стала аномально жаркая погода. Во время такого зноя возможно возникновение стихийных бедствий, есть вероятность нанесения ущерба.

Горожан призвали быть осторожными, пить много жидкости и носить головные уборы. Кроме того, в МЧС напомнили о соблюдении правил безопасности на водоемах. Отметим, что ежедневно в регионе погибают люди во время купания в озерах и реках. Так, например, малыш захлебнулся в карьере Запстрой Ленобласти.

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Фото: Piter.tv