Ораниенбаум: к 250-летию Китайского дворца отреставрировали три зала

В новом выпуске "Хранителей Петербурга" Piter.tv покажет торжественное открытие трех комнат китайского дворца "Ораниенбаум". Кроме того, мы познакомим Вас с людьми, которые воссоздали яркий объект культурного наследия Санкт-Петербурга.

Китайский дворец является "Собственной дачей" филиала "Ораниенбаум" Государственного музея - заповедника "Петергоф". К 250-летию Китайского дворца после реставрации открыли три зала - Штофную опочивальню, будуар и кабинет Павла I. Это здание - единственный в России памятник архитектуры в стиле рококо, созданный по проекту Антонио Ринальди. Возведенный к 1768 году по заказу Екатерины Великой, дворец спланирован как уединённый павильон.

Стоит отметить, что архитектурный памятник – уникальный по степени подлинности. Основным принципом реставрации стало сохранение исторического вида, максимальная консервация, расчистка и укрепление отделки.

В ходе реставрации, в кабинете Павла Петровича, его еще называют "кабинетик", совершенно случайно обнаружили подлнную дверь 18 века.

В ходе работ было сделано, ну, наверное, небольшое интересное открытие. Когда мы снимали эти декоративные панели, на обратной стороне панели была обнаружена роспись и мы увидели двери. Мы поняли, что это подлинные двери дворца. Эта отделка характерна для 18 века. То есть при реставрации в 19 веке, эти двери 18 века, сняли и с обратной стороны просто перевернули и обратно сделали шпоны. Таким образом, уникальная отделка сохранилась до нашего времени. Директор ООО "Петербургская реставрационная компания" Михаил Ботаковский

К юбилею дворца открыли и штофную опочивальню, которая являлась парадной спальней наследника Екатерины – князя Павла. Согласно архивным источникам, комната потерпела кардинальные изменения: в алькове обветшавшая ткань была заменена новой, а предальковая часть комнаты получила оформление в виде четырех живописных композиций. Автор этих произведений - художник Петр Келлер.

Над еще одним шедевром работали сразу несколько реставраторов. На протяжении 5 лет специалисты восстанавливали панно. Стоит отметить, что ранее в нем совмещалось сразу 9 картин, однако на сегодняшний день осталось всего 7.

Также на панелях в штофной комнате случайно была обнаружена роспись 18 века. Реставраторы заметили произведение искусства примерно под 18 слоями закраски. Мастерам удалось законсервировать расчищенные панели без дорисовки и воссоздания.

На сегодняшний двень во вдорце продолжаются реставрационные работы еще нескольких комнат. По подсчетам директора ГМЗ "Петергоф" Елены Кальницкой, завершатся работы примерно через 4-5 лет.

Напомним, что реставрация Китайского дворца началась в 2009 году. За это время были восстановлены 10 из 17 помещений дворца. Следующими комнатами, которые будут открыты для посещения, станут Сиреневая гостиная и Малый китайский кабинет.

Видео: Piter.tv