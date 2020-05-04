В сети опубликованы кадры фильма "Новые мутанты"

Фильм расскажет о подростках с суперспособностями.

В сети опубликованы новые кадры предстоящего спин-оффа вселенной "Людей Икс". Картина "Новые мутанты" расскажет про пятерых юных мутантов, которых против воли оказываются на секретном объекте. Здесь они обнаруживают у себя суперспособности и начинают сражаться, чтобы вырваться из заключения. На опубликованных кадрах основное внимание уделено Демону-медведю и его противостоянию с одним из подростков в Лимбе.

В фильме снялась звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс и актриса Аня Тейлор-Джой, которая известна зрителям по фильму "Сплит". Также в киноленте появятся Звезда "Очень странных дел" Чарли Хитон . Режиссёром фильма выступил Джош Бун.

Премьера картины была запланирована на 2 апреля 2020, но ее перенесли из-за разразившейся пандемии коронавируса. Новая дата премьеры пока неизвестна.

Видео: YouTube / 20th Century Studios

Фото: ComicBook