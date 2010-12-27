Операторы связи назвали точные даты отмены роуминга

Отмена роуминга может принести операторам больше доходов.

С понедельника, 20 августа, крупнейшие сотовые операторы России начинают отменять ​плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Об этом сообщают российские СМИ.

Наконец мы добились отмены роуминга. Анатолий Голомолзин, замглавы Федеральной антимонопольной службой (ФАС)

Отмена роуминга может принести операторам больше доходов, так как абоненты начнут больше потреблять другие услуги.

С 20 августа о роуминге забудут пользователи "Билайна", с 30 августа — пользователи "МегаФона", до 30 августа 90% абонентов будет переведено у МТС, оставшихся переведут до 30 сентября.

Фото: pixabay.com



