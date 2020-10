Онлайн-концерт британского дуэта REYKO

В конце сентября состоялся релиз нового сингла "The Game".

В четверг, 22 октября, на портале Lookport пройдет концерт электро-поп дуэта REYKO.

В треках вокалистка Солей и продюсер Игорь сочетают электронику, минимал, инди и хип-хоп. REYKO создали в работе над финальным проектом Университете Западного Лондона. Музыканты делают свою музыку в домашней студии.

Внимание интернет-пользователя привлек вирусный хит "Spinning Over You", который набрал на Youtube более шести миллионов просмотров. Далее известными стали песни "Set You Free" и "Hierba Mala". В 2020 году вышел первый LP "REYKO".

Билеты по ссылке.

Когда: 22 октября в 22:00 по московскому времени.

Фото: предоставлены организаторами