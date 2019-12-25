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Онлайн-концерт британского дуэта REYKO
Сегодня, 22:00
140
smirenny

Онлайн-концерт британского дуэта REYKO

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В конце сентября состоялся релиз нового сингла "The Game".

В четверг, 22 октября, на портале Lookport пройдет концерт электро-поп дуэта REYKO. 

В треках вокалистка Солей и продюсер Игорь сочетают электронику, минимал, инди и хип-хоп. REYKO создали в работе над финальным проектом Университете Западного Лондона. Музыканты делают свою музыку в домашней студии.

Внимание интернет-пользователя привлек вирусный хит "Spinning Over You", который набрал на Youtube более шести миллионов просмотров. Далее известными стали песни "Set You Free" и "Hierba Mala". В 2020 году вышел первый LP "REYKO".

Билеты по ссылке

Когда: 22 октября в 22:00 по московскому времени.

Фото: предоставлены организаторами 

Теги: концерт, онлайн концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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