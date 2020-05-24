Ограничения в Челябинской области решили смягчить

По последним данным в регионе зафиксировано 2 246 случаев заражения COVID-19.

Власти Челябинской области решили смягчить ограничительные меры, введенные в области из-за коронавирусной инфекции. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Глава области сказал, что эпидемиологическую ситуацию в регионе удалось стабилизировать, и власти готовы приступить к первому этапу снятия ограничений. В частности, жителям позволят совершать прогулки и заниматься спортом на улице с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм.

Помимо этого в регионе разрешат работать продовольственным магазинам, чья площадь не превышает 400 кв. м в торговом зале.

По данным на 24 мая в Челябинской области зарегистрировано 2 246 случаев заражения COVID-19. За весь период из больницы выписали 907 человек, скончалось 29 пациентов.

Видео: Вконтакте / Алексей Текслер