В Петербурге начальника областного СК обчистили в парадной дома

В Петербурге неизвестный ограбил сотрудницу СК в парадной дома.

В парадной Санкт-Петербурга ограбили руководителя отдела материально-технического обеспечения Следственного комитета Ленобласти.

Инциден произошел в Приморском районе Северной столицы. У пострадавшей пропали деньги, золото и мобильный телефон. Известно, что сотрудница СК направлялась домой 4 декабря поздно вечером. В парадной многоэтажного дома на проспекте Испытателей к 47-летней женщине подошел мужчина, который был одет в бежевое пальто с белом шарфом. Затем он стал угрожать жертве физической расправой и потребовал отдать ему золотые украшения и сумку.

В результате, петербурженка осталась без сережек, браслета, трех колец, фирменных часов, телефона, а также без денег и служебного удостоверения. В следственном управлении Приморского района возбуждено уголовное дело по данному факту.