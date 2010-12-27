Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", поступила информация о заминированном автомобиле около дома 12 на улице Шотмана.
Предполагается, что взрывчаткой начинен белый "Пежо", который припаркован во дворе указанного дома.
На месте работают сотрудники служб безопасности.
Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 18:18
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Очевидцы сообщили о заминированном автомобиле на Шотмана
В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о заминированном автомобиле на улице Шотмана.
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", поступила информация о заминированном автомобиле около дома 12 на улице Шотмана.