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Очевидцы сообщили о заминированном автомобиле на Шотмана
Сегодня, 18:18
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TretyakovaS
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Очевидцы сообщили о заминированном автомобиле на Шотмана

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о заминированном автомобиле на улице Шотмана.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", поступила информация о заминированном автомобиле около дома 12 на улице Шотмана.

Предполагается, что взрывчаткой начинен белый "Пежо", который припаркован во дворе указанного дома.

На месте работают сотрудники служб безопасности.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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