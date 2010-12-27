Очевидцы сообщили о заминированном автомобиле на Шотмана

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о заминированном автомобиле на улице Шотмана.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", поступила информация о заминированном автомобиле около дома 12 на улице Шотмана.



Предполагается, что взрывчаткой начинен белый "Пежо", который припаркован во дворе указанного дома.



На месте работают сотрудники служб безопасности.



Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург