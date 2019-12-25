Очередной участок "Скандинавии" реконструирован на 45%

На данном участке уже построены один из путепроводов в составе развязки, два скотопрогона.

Реконструкция федеральной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией в Ленобласти ведется сейчас одновременно на трех участках общей протяженностью около 55 км. На отрезке с 80-го по 100-й км работы выполняются с опережением графика. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На данном участке уже построены один из путепроводов в составе развязки, два скотопрогона. Подрядчик завершает устройство земляного полотна и основания дорожной одежды, продолжает строительство двух надземных пешеходных переходов и путепровода, реконструкцию моста через реку Великая.

Продолжается строительство развязки на пересечении с региональной дорогой Рощино – Цвелодубово. Сооружение типа "ромб с двумя кольцевыми пересечениями" и с четырьмя съездами обеспечит высокую скорость движения транспортных потоков.

Благодаря реконструкции федеральная трасса А-181 "Скандинавия" от границы Петербурга и Ленобласти до начала обхода Выборга будет расширена с двух до шести полос движения. На всем протяжении участков дорожники построят заново и реконструируют 10 развязок и 11 путепроводов, 6 скотопрогонов, 5 мостов и 8 надземных пешеходных переходов.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"