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Обладателей грантов и премий могут освободить от подоходного налога в Петербурге
Сегодня, 21:51
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Обладателей грантов и премий могут освободить от подоходного налога в Петербурге

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По словам председателя Бюджетно-финансового комитета Михаила Барышникова, они назначают 50 тысяч рублей, а на руки человек получает меньше – сумму минус подоходный налог – и не понимает, почему звучит другая сумма. 

В среду, 29 марта, депутаты ЗакСа проголосовали за изменения в Налоговом кодексе, которые касаются выплаты грантов и премий победителям соревнований и конкурсов. Сейчас они облагаются налогом на доходы физических лиц. 

По словам председателя Бюджетно-финансового комитета Михаила Барышникова, они назначают 50 тысяч рублей, а на руки человек получает меньше – сумму минус подоходный налог – и не понимает, почему звучит другая сумма. 

При этом, как констатировал Барышников, премии и гранты победителям соревнований и конкурсов, которые назначаются президентом, правительством России и губернаторами регионов уже не облагаются налогом. Во всех случаях при этом речь идет об открытых конкурсах и бюджетных деньгах.

В пояснительной записке уточнили, что "обложение налогом этих средств представляется нарушающим принцип эффективного использования бюджетных средств, поскольку допускает непроизводительный "кругооборот" бюджетных средств, имеющих строго целевое назначение". "За" проголосовали 40 депутатов, "против" – один.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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