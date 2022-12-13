Обладателей грантов и премий могут освободить от подоходного налога в Петербурге

По словам председателя Бюджетно-финансового комитета Михаила Барышникова, они назначают 50 тысяч рублей, а на руки человек получает меньше – сумму минус подоходный налог – и не понимает, почему звучит другая сумма.

В среду, 29 марта, депутаты ЗакСа проголосовали за изменения в Налоговом кодексе, которые касаются выплаты грантов и премий победителям соревнований и конкурсов. Сейчас они облагаются налогом на доходы физических лиц.

По словам председателя Бюджетно-финансового комитета Михаила Барышникова, они назначают 50 тысяч рублей, а на руки человек получает меньше – сумму минус подоходный налог – и не понимает, почему звучит другая сумма.

При этом, как констатировал Барышников, премии и гранты победителям соревнований и конкурсов, которые назначаются президентом, правительством России и губернаторами регионов уже не облагаются налогом. Во всех случаях при этом речь идет об открытых конкурсах и бюджетных деньгах.

В пояснительной записке уточнили, что "обложение налогом этих средств представляется нарушающим принцип эффективного использования бюджетных средств, поскольку допускает непроизводительный "кругооборот" бюджетных средств, имеющих строго целевое назначение". "За" проголосовали 40 депутатов, "против" – один.

Фото: Piter.tv

