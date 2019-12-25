Новый оздоровительный комплекс появится на берегу Финского залива

Девелопер AAG приобрел земельный участок в поселке Солнечное на Приморском шоссе. Ядром нового квартала возле Финского залива станет оздоровительная клиника. Это первый проект компании в сегменте санаторно-рекреационной недвижимости. Стороны не раскрывают стоимость сделки, но эксперты оценивают ее в 2–2,5 миллиарда рублей.

В сделку вошел участок площадью около 3,7 гектара. На нем согласовано строительство примерно 25 тысяч квадратных метров — 13 корпусов разного функционала. Помимо оздоровительной клиники, там появятся инфраструктурные объекты, резиденции и сервисные апартаменты. Проект согласовала Градостроительная комиссия в 2025 году.

Эксперты считают выбор места для пилотного проекта обоснованным: участок находится в зеленой зоне вблизи пляжа "Ласковый" и премиального банного комплекса с отелем "Бор 812".

