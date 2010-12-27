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Новый энергоблок ЛАЭС успешно прошел испытания
Сегодня, 6:34
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lesjasap
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Новый энергоблок ЛАЭС успешно прошел испытания

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Закончена поверка энергоблока нового поколения.

Новый блок ЛАЭС готов к сдаче в промышленную эксплуатацию. Как отмечают специалисты, на объекте поколения "3+" успешно завершены испытания. С марта 2018 года эксперты проверили на готовность все этапы энергопуска, а также опытно-промышленной эксплуатации.

Новый энергоблок рассчитан на 60-летний срок эксплуатации. Аналогичный проект был запущен в 2016 году в Нововоронеже. Оба проекта работают с использованием так называемой "ловушки расплава", которая локализует зону расплава ядерного реактора,а также устройства пассивного отвода тепла через специальные парогенераторные системы.

Напомним, что новый энергоблок заменит первый, который выведут из работы в декабре 2018 года. Срок вывода может составить до восьми лет из-за сложной технологии выгрузки ядерного топлива из резервуара. Однако, к концу года блок сможет эксплуатироваться без геренации в случае получения соответствующей лицензии от Ростехнадзора.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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