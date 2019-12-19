Ученые: ночной режим в смартфонах навредил качеству сна

Исследователи выявили зависимость между сном человека и цветами мобильника.

Функция "ночной режим" на смартфоне оказывает негативное влияние на сон человека. К такому выводу пришли британские ученые из Манчестерского университета.

Исследователи выясняли, что цвет мобильника может влиять человека во время сна. В ходе опыта над мышами они обнаружили, что желтые цвета при "ночном режиме" служит сигналом к бодрствованию. Это объясняется тем, что организм ассоциирует спектр данных цветов с дневным светом.

Прохладные же цвета голубого спектра, характерные для обычного режима гаджетов, наоборот, более привычны для организма.

Видео: YouTube/ BRIGHT SIDE